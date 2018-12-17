Accor’un üst yönetimine atandı
Aralarında Raffles, Fairmont, Swissotel, Banyan Tree, Rixos, Sofitel, Movenpick, Orient Express, 25 Hours, Mama Shelter, SLS, Novotel, Pullman, Mercure, Ibis’in olduğu 30’un Üzerinde markayı bünyesinde barındıran Accor Grubu’nda önemli bir atama oldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Grup, Yiğit Sezgin’i Dünya Ticaret Başkanı (Chief Commercial Officer/CCO) olarak atadığını duyurdu. Sezgin, yeni görevinde şirketin bütün otel markalarının gelişim ve entegrasyonu, satış ve pazarlama, dijital dönüşüm gibi tüm süreçlerinden sorumlu olacak.
Yiğit Sezgin, bu sorumluluklarını şirketin Dubai’deki merkezinden yürütecek. Öncelikle grubun markalarının dijital ve müşteri sadakat program transformasyonuna odaklanması beklenen Sezgin, bölgede marka vaatlerinin güvence altına alınmasında önemli bir rol üstlenecek.
Sezgin, otel markaları dışında grubun yatırım yaptığı Co Working Spaces, Concierge ve yiyecek içecek şirketlerinin de bölgedeki gelişimlerinden sorumlu olacak.
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