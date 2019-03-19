Acıbadem genel müdürü oldu

Mart 19, 2019 0 Yorum 52 Okunma
Acıbadem genel müdürü oldu

Dört ülkede 22 hastanesi ve 15 tıp merkezi bulunan Acıbadem Sağlık Grubu’nun genel müdürlüğü görevine Tahsin Güney atandı.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN 
asakarya@ekonomist.com.tr

2008 yılında Acıbadem ailesine katılan ve farklı pozisyonlarda çalışan Güney, son beş yıldır genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Sosyal Sigortalar Kurumu’nda pek çok farklı pozisyonda yer alan Güney, 2008 yılında Acıbadem Sağlık Grubu bünyesine, planlama ve iş geliştirme direktörü olarak katıldı.

Güney, 2013 yılında bölgesel operasyonlar genel müdür yardımcısı oldu.



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