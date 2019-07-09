Amerika’ya transfer

Temmuz 9, 2019 0 Yorum 80 Okunma
Amerika’ya transfer

Amgen Türkiye, Ortadoğu ve Afrika’dan sorumlu bölge başkanı Alper Üreten, Amgen Biyobenzer Ürünler İş Birimi Başkan Yardımcısı olarak atandı.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr

Üreten, yeni görevinde Amgen’ın global merkezinde COO’ya bağlı olarak görev yapacak.

Kariyerine Fransız iştiraki Bristol Myers Squibb’in (BMS), finans departmanında başlayan Üreten, BMS’de son olarak Türkiye genel müdürü olarak görev yaptı.

2014 yılında Amgen’a, Amgen Türkiye ve Mustafa Nevzat’ın genel müdürü olarak katıldı. Üreten’in yeni görev yeri ABD’nin California eyaletinde, Amgen Global Merkezi’nin yer aldığı Thousand Oaks olacak.



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