Anadolu Landini’nin başına geldi
Anadolu Grubu’nda otomotiv grubu çatısı altında yer alan Anadolu Motor ile 135 yıllık traktör üreticisi İtalyan Argo Tractors’ün 2017 yılında yerli traktör üretimi için ortaklaşa kurdukları Anadolu Landini Traktör’ün genel müdürü Yutkun Tok oldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Tok, kariyerine 2004 yılında Uzel Makina’da satın alma uzmanı olarak başladı. Tarım, teknoloji ve otomotiv sektörlerindeki yöneticiliklerinin ardından 2013 yılı itibarıyla Anadolu Grubu otomotiv şirketlerinden Çelik Motor Ticaret’te farklı bölümlerde yöneticilik yaptı.
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