AR-GE lideri
International Paper şirketi, Kuzey Amerika, Latin Amerika, Avrupa, Kuzey Afrika ve Rusya’da yenilenebilir fiber bazlı ambalaj, kağıt hamuru ve kâğıt ürünleri üretim faaliyetleri yürütüyor.
Şirketin EMEA İnovasyon ve AR-GE liderliği görevini, Olmuksan International Paper (Olmuksan IP) Türkiye Kurumsal Gelişim ve AR-GE Direktörü Sibel Seğmen Erim üstlendi.
Erim, yeni görevinde, Türkiye’deki iş geliştirme, ürün geliştirme, inovasyon ve AR-GE sorumluluklarına ek olarak, Avrupa çapında inovasyon ve AR-GE projelerinin liderliğini yürütecek.
Avrupa’da ortaya çıkan trendlerin analiz edilmesi ve IP için yeni fırsatların belirlenmesi için çalışmalar yapacak.
Önceki haber Pınar'dan Abu Dabi atağı
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?