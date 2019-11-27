AR-GE lideri

Kasım 27, 2019 0 Yorum 22 Okunma
AR-GE lideri

International Paper şirketi, Kuzey Amerika, Latin Amerika, Avrupa, Kuzey Afrika ve Rusya’da yenilenebilir fiber bazlı ambalaj, kağıt hamuru ve kâğıt ürünleri üretim faaliyetleri yürütüyor.

Şirketin EMEA İnovasyon ve AR-GE liderliği görevini, Olmuksan International Paper (Olmuksan IP) Türkiye Kurumsal Gelişim ve AR-GE Direktörü Sibel Seğmen Erim üstlendi.

Erim, yeni görevinde, Türkiye’deki iş geliştirme, ürün geliştirme, inovasyon ve AR-GE sorumluluklarına ek olarak, Avrupa çapında inovasyon ve AR-GE projelerinin liderliğini yürütecek.

Avrupa’da ortaya çıkan trendlerin analiz edilmesi ve IP için yeni fırsatların belirlenmesi için çalışmalar yapacak.



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