Dünya perakendesini yönlendirecek
Dünyanın önde gelen perakende ve hızlı tüketim ürünleri üreticisi şirketlerin çatı kuruluşu olan Consumer Goods Forum’un (Tüketici Ürünleri Forumu: CGF) yönetim kurulunda 2013 yılından bu yana görev alan Migros Grubu İcra Kurulu Başkanı Özgür Tort, haziran ayı itibariyle CGF’nin dünya perakende başkanı oldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Tort, global olarak toplam 3,5 trilyon Euro cirosal büyüklüğü temsil eden CGF’nin yönetim kurulundaki halihazırda tek Türk temsilci. Özgür Tort, önümüzdeki iki yıl süresince, CGF’nin eş başkanlığını, üretici alanındaki eş başkan, Danone CEO’su Emmanuel Faber ile birlikte üstlenecek.
CGF, hızlı tüketim ürünleri ve perakende sektöründe dijital veri entegrasyonu, ürün içeriklerinin şeffaflaşması, plastik atıkların geri dönüşümü, gıda israfının önlenmesi, sağlıklı yaşam farkındalığı, gıda güvenliği, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarında çalışmalar yürütüyor.
Dünya çapında 70 ülkeden, 400 perakendeci, üretici ve servis sağlayıcı üyesi bulunan Consumer Goods Forum’un üye şirketlerinin yarattığı cirosal büyüklük 3,5 trilyon Euro’yu aşıyor.
Yarattığı istihdam ve dolaylı iş imkanı ile 90 milyon kişiye etkide bulunan CGF’nin yönetim kurulunda dünyanın önde gelen 27 perakende ve 26 üretici firmasının CEO’su yer alıyor.
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