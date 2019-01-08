Dyson, Türkiye’de ofis kuruyor
İngiltere merkezli Dyson, Ortadoğu Bölgesi’nde yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteriyor. Şirketin Türkiye ve BAE yanında İsrail, Lübnan, Katar ve Suudi Arabistan’da da ofisleri bulunuyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Marka, bölgedeki büyüme stratejisi doğrultusunda Türkiye operasyonunu kurma kararı aldı. Dyson’ın yeni yapılanmasıyla birlikte Türkiye ekibinin başına Mete Uslukılınç geçti.
Dyson Türkiye ofisi Dubai’de bulunan Ortadoğu Bölgesi merkez ofisine bağlı olarak faaliyet gösterecek.
Yeni pozisyonundan önce pazar araştırması şirketi GFK’de Türkiye ve İsrail’in idari yöneticisi olarak çalışan Uslukılınç, kariyerine 2000 yılında Turkcell’de başladı. Sonrasında Petrol Ofisi ve Philips’te yöneticilik yaptı.
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