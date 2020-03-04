Ekibini havalimanı deneyimi ile güçlendirdi - Ekonomist

Ekibini havalimanı deneyimi ile güçlendirdi
Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding, üst yönetiminde reorganizasyon gerçekleştirdi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
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Türkiye dahil toplam 13 ülkede 21 limandan oluşan bir küresel ağa genişleyen Global Ports Holding ekibine İstanbul Havalimanı’ndan (İGA) Mert Başar transfer edildi. İstanbul Havalimanı’nda (İGA) son iki yıldır ticaretten sorumlu genel müdür yardımcısı (CCO) olarak görev yapan Mert Başar, aynı görevle Global Ports Holding’e katıldı.
Mert Başar, son dönemde hayata geçen dünyanın en büyük havaalanı projeleri arasında yer alan İstanbul Havalimanı’nda havayolu pazarlaması ve rota geliştirme faaliyetleri dahil olmak üzere hem kara hem de hava tarafı hizmetlerini içeren ticaret stratejisini planlayarak uygulanmasından sorumlu oldu. Başar,
İGA’dan önce, Türk Telekom, Turkcell ve dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden HP’de üst düzey görevlerde bulundu. Halen CCO görevini yürüten Mark Robinson ise Avrupa ve Asya-Pasifik bölgelerinde yeni iş geliştirme ve GPH ağında yer almayan limanlar ile ortak hizmetler geliştirmeye odaklanacak.
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