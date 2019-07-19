Federasyonun başına geldi
Perakende sektörünün en önemli ve en büyük çatı örgütü konumunda olan Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), sektördeki yapılanmasına devam ediyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Türkiye genelindeki 14 perakende derneğinden (PERDER) 335 üyesi bulunan TPF’nin altıncı olağan genel kurul toplantısı gerçekleşti. Toplam market grupları içerisinde yüzde 33,7’lik paya sahip olan TPF’nin iki dönem başkanlığını yürüten Mustafa Altunbilek, oy birliğiyle bayrağı Doğu Anadolu PERDER Başkanı Ömer Düzgün’e teslim etti.
70 bine yakın kişiye istihdam sağlayan yerel zincirlerin cirosu 38 milyar TL’ye ulaştı. Yerel zincirler 2019 yılı sonunda cirosunu yüzde 15 büyütmeyi hedefliyor.
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