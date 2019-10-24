Genel müdür yardımcısı oldu
Koray Pişirici, Garanti Filo’da genel müdür yardımcılığı görevine atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
2001 yılında katıldığı Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ.’de çeşitli pozisyonlarda görev alan Pişirici, en son satış ve pazarlama birim müdürü olarak görev yapıyordu.
Koray Pişirici Garanti Filo’da satış, pazarlama, kurumsal marka, ikinci el ve satın alma birimlerinden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevlerini üstlendi.
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