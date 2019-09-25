Hilton’da uluslararası rol üstlenecek
Türkiye konaklama sektörünün deneyimli isimlerinden Ruhsar Eryöner, Hilton’da uluslararası bir rol üstlenecek.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Eryöner, artık birden çok pazarda iki Hilton markasının operasyonlarını yönetecek.
2015 yılından bu yana Türkiye’de orta ölçekli Hilton Garden Inn ve Hampton by Hilton otellerinin ülke müdürü olarak görev yapan Ruhsar Eryöner, artık Doğu Avrupa ve İtalya’dan da sorumlu olacak.
Aldığı terfinin ardından yönetiminden sorumlu olduğu Hilton otellerinin sayısı 18’e yükselen Eryöner, altı ülkede 800’ü aşkın ekip üyesini denetleyecek.
Eryöner, Türkiye, Polonya, Romanya, Macaristan, Arnavutluk ve İtalya’ya kadar uzanan çok uluslu bir portföyü yönetecek.
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