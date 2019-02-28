İki Japon şirketin genel müdürü
Türkiye’de optik pazarının büyüklüğü 1 milyar 250 milyon TL’ye ulaşıyor. Pazarın iki önemli oyuncusu Japon kökenli Hoya ve Seiko arasında altı yıl önce önemli bir birleşme yaşandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Seiko hisselerinin yüzde 50’si Hoya Vision Care tarafından satın alındı. Seiko Optik’in Türkiye’de her yıl yüzde 80’e ulaşan büyümesi Hoya’nın dikkatini çekti.
Seiko Optik Türkiye’nin genel müdürlüğü görevini üstlenen Suat Çam’ın bu başarısı ona yeni bir genel müdürlük getirdi. Çam, Hoya Vision Care’in Türkiye operasyonunun başına genel müdür
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