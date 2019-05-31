ING Bank’tan gençlere yurtdışı fırsatı
Hollanda kökenli ING Grubu, 2008’den bu yana Türkiye’de bireysel ve kurumsal finansal hizmetler sunuyor. Türkiye’de 256 şubesi ve 4 bin 289 çalışanı bulunan ING Bank, ING Grubu’nun yetenek havuzu haline gelmiş durumda.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Bankanın 2014 yılından bu yana 141 çalışanı kısa ve uzun dönem olmak üzere yurtdışında görevlendirildi. Halen yurtdışında ING Türkiye kaynaklı 27 çalışan var. Bu kapsamda, ING Bank’ta CFO görevini yürüten Alp Sivrioğlu ING Hollanda’da CFO olarak, KOBİ ve bireysel kredi tahsis genel müdür yardımcısı Murat Sarı ‘bireysel krediler global başkanı’ olarak, operasyon genel müdür yardımcısı Görkem Köseoğlu ‘yapay zeka ve Robot Teknolojileri Global Başkanı’ olarak çalışıyor.
Ayrıca bu yılın başında da bireysel bankacılık genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Barbaros Uygun Avusturya CEO’su oldu. Bu stratejisini gençlere taşıyan şirketin önemli bir ayağını da gençlere yönelik bir program olan ING Practica Kampı oluşturuyor.
Dört yıllık eğitim veren üniversitelerdeki son sınıf öğrencileri ile yüksek lisans öğrencileri ve mezunların katılabildiği ING Practica ile adaylara, ING Uluslararası Yetenek Programı’na (ING International Talent Program – ITP) dahil olma ve genel müdürlükte çalışma fırsatı sunuluyor.
Bu yıl Practica’ya toplam 2 bin 718 başvuru geldi. Practica Kampı’na 101 aday katıldı. ING Bank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bahar Özen, ITP’ye dahil olanların dört yıllık program çerçevesinde her yıl yurtdışında 15 günlük eğitimlere katılmaya hak kazandığını söylüyor.
ITP, ING’nin global olarak yürüttüğü ve aralarında Türkiye, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Polonya, ABD gibi 13 ülkenin dahil olduğu bir program. Kampın ardından seçilen katılımcılar dört yıllık bir programa başlıyor.
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