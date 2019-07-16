İnşaat sektörünün en güçlü 4’üncü lideri
TAV Grubu CEO’su Sani Şener, inşaat sektörünün saygın yayınlarından Construction Week dergisi tarafından hazırlanan ve Körfez Bölgesi’nin en etkili 100 iş insanının açıklandığı listede dördüncü sırada yer aldı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Şener, 2015’ten bu yana listede ilk 10 arasında gösterilen tek Türk iş insanı oldu. Power 100 listesinde 2015 yılında 10’uncu sırada olan Şener, 2016’da dokuzuncu, 2017’de yedinci, 2018’de ise beşinci sırada yer almıştı.
TAV İnşaat, Körfez Bölgesi’nde önemli bir başarı ivmesi yakaladı. Şirketin bugüne kadar üstlendiği inşaat işlerinin toplam sözleşme bedeli 21,6 milyar doları aştı.
Şirketin Körfez Bölgesi’nde bin 100’ü mühendis olmak üzere 23 binden fazla çalışanı görev yapıyor.
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