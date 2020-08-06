İşten çıkartma ve kısa çalışma uygulamasının uzatılması ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” geçen hafta yasalaştı. Buna göre Cumhurbaşkanı kararıyla kısa çalışma ödeneği 31 Aralık 2020’ye, işten çıkarma yasağı ise 3’er aylık sürelerle 30 Haziran 2021’e kadar devam edebilecek.
1 Soru 1 Cevap’ta Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesut Şenel’e bu yasanın işveren ve işçi için ne anlama geldiğini sorduk. Bu yasanın işverenlere işinize dönün çağrısı olduğunu söyleyen Mesut Şenel’in açıklamaları şöyle:
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