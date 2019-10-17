İtalyan marka Türk yöneticiye emanet
Beyaz eşya ve ev aletleri üretimi yapan İtalyan Tecnogas, 1952 yılında Contini kardeşler tarafından kuruldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
İtalyan pazarının lider markaları arasında yer alan Tecnogas, Tecnosuperiore adı altında faaliyetlerini sürdürmeye devam ederken yönetim koltuğunu da bir Türk yöneticiye emanet etti.
Emilia’nın merkezinde bulunan, Gualtieri’deki tarihi fabrikasında üretim yapan ve bölgenin en büyük yatırımcısı konumunda bulunan şirket, 15 yıla yakın süre Vestel markasının dünya operasyonunda çeşitli görevlerde bulunan Serdar Saner ile yola devam etme kararı aldı.
Tecnosuperiore Industrial Group Inc.’nin yönetim kurulu üyesi olan Saner, Tecnogas’ın başkanlık ve CEO’luk görevlerini üstlendi.
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