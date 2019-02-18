İtalya’ya genel müdür atandı

Şubat 18, 2019 0 Yorum 96 Okunma
İtalya’ya genel müdür atandı

Pfizer Türkiye ailesine 15 yıl önce katılan ve Pfizer İtalya’nın temel sağlık iş birimi lideri olarak görev yapmakta olan Özgür Yazıyurt, Pfizer İtalya’nın temel sağlık genel müdürü oldu.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN 
asakarya@ekonomist.com.tr

Yazıyurt, Pfizer İtalya, İspanya ve Yunanistan’ın temel sağlık portföyünün finansal ve operasyonel performansına liderlik edecek.

Özgür Yazıyurt, Pfizer Türkiye ailesine 2004 yılında katıldı ve ilk olarak finans departmanında çalışmaya başladı.

Sonrasında iş geliştirme, solunum ve üroloji terapötik alanlarında satış ve pazarlama, kurumsal eğitim ve gelişim alanlarında görev aldı.



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