JTI Türkiye’de yeni dönem
Türkiye pazarına kurulduğundan beri 1.3 milyar Amerikan doları yatırım yapan Japan Tobacco International (JTI) Türkiye’nin pazarlama genel müdürlüğüne Conrad Politt atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Politt, şirketin Türkiye’deki satış ve pazarlama faaliyetinden sorumlu olacak. İş hayatına 1992 yılında Almanya’da Reemtsma şirketinde ürün müdürü olarak başlayan Politt, 2006 yılında JTI’a katıldı.
Şirketin Cenevre’deki merkezinde marka portföy strateji direktörü olarak çalışmaya başladı.
Şirkette farklı pozisyonlarda üst düzey yöneticilik yapan Politt, son olarak Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Macaristan’ın genel müdürü olarak görev yapıyordu.
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