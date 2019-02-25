Korteks’e genel müdür oldu
Zorlu Grubu şirketlerinden Korteks, 1989 yılında Taç markasıyla üretime başladı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Bugün Avrupa’nın önde gelen polyester iplik üreticilerinden biri haline gelen Korteks’in üst yönetiminde önemli bir değişiklik oldu.
Korteks’te genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Barış Mert, şirketin genel müdürü olarak atandı.
Barış Mert, 2000 yılından bu yana Korteks bünyesinde işletme mühendisi, üretim şefi, pazar geliştirme gibi farklı pozisyonlarda çalıştı.
Mert, ürün çeşitliliğinin farklı ve yenilikçi opsiyonlarla geliştirilmesine ve katma değeri yüksek yeni teknik tekstillerin üretilmesine liderlik edecek.
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