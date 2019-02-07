Kreatif direktör oldu
Tekstil sektöründe 32 yıldır faaliyet gösteren Nova Fashion Group, yaklaşık dört yıl önce erkek giyim markası Hemington’ı yarattı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
İstanbul’da beş ve Bursa’da bir mağazası bulunan şirket, global hedefleri doğrultusunda ekibine önemli bir isim kattı.
Kariyeri boyunca, Burlington, Roy Robson, Bugatti Bags, Celine Dion gibi dünyaca ünlü markalarda baş tasarımcı, marka yönetmeni ve kreatif direktör olarak çalışan deneyimli Alman tasarımcı Sascha A. Klumpp, Hemington’ın kreatif direktörü olarak göreve başladı.
Şirket, 2019 sonunda 15, 2020 yılında 40 mağazaya ulaşmayı hedefliyor. İngiltere ve Kuzey Avrupa’dan başlayarak yurtdışına açılmayı planlıyor.
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