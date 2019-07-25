Kurumsal finansman bölüm başkanı
Danışmanlık ve denetim şirketi EY Türkiye’de kurumsal finansman bölümünün başına EY Türkiye Kurumsal Finansman Şirket Ortağı Özge Gürsoy Büyükavşar atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
2000 yılında Andersen’de işe başlayan ve 2002 yılından itibaren EY Türkiye’de kariyerine devam eden Büyükavşar, 2013 yılından beri kurumsal finansman bölümünde şirket ortağı olarak görev yapıyordu.
Büyükavşar, CESA Transaction Support Services Liderliği, EY Türkiye Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Liderliği rollerini de yürütüyor.
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