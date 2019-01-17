LR’nin yeni genel müdürü
LR Health & Beauty, dünyanın önde gelen doğrudan satış şirketleri arasında yer alıyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Dünya çapında 27 ülkede bulunan şirket, Türkiye’de de 15 yıldır faaliyet gösteriyor.
Şirketin genel müdürlüğüne, doğrudan satış sektöründe 40 yıllık deneyime sahip Mehmet Uludüz getirildi.
Çalışma hayatına Almanya’nın Hannover şehrinde başlayan Uludüz, uzun yıllar boyunca Alman mutfak gereçleri markası AMC’nin Türk Satış Müdürü olarak görev yaptı.
Uludüz’ün liderliğini yürüttüğü AMC Türk Satış Ekibi,AMC şirketinin tüm ülkelerdeki faaliyetleri kapsamında “Dünyanın En İyi Satış Yapan Yabancı Organizasyonu” seçildi ve bu birinciliği 15 yıl sürdürdü.
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