Mali işler başkanı oldu

Ocak 11, 2019 0 Yorum 88 Okunma
Mali işler başkanı oldu

Geçtiğimiz hafta Anadolu Grubu Mali İşler Başkanı Can Çaka’nın Anadolu Efes CEO’su ve Bira Grubu Başkanı olarak atandığını yazmıştık.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN 
asakarya@ekonomist.com.tr

Çaka’dan boşalan mali işler başkanlığına, grup şirketlerinden Anadolu Efes’te mali işler direktörü olarak görev
yapan Onur Çevikel atandı.

1995 yılından bu yana Anadolu Grubu şirketlerinde çeşitli kademelerde görev yapan Çevikel, kariyerine Ermenegildo Zegna Giyim Sanayi ve Ticaret’te finans uzmanı olarak başladı.

Çevikel, 1995 yılında Efes İçecek Grubu’nun finans uzmanı olarak Anadolu Grubu’na girdi. Onur Çevikel, grupta pekçok farklı alanda yöneticilik yaptı.



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