Mobil Oil Türk’e genel müdür

Ocak 11, 2019 0 Yorum 92 Okunma
Mobil Oil Türk’e genel müdür

Türkiye’de 113 yıldır madeni yağların üretimi ve pazarlanması konusunda faaliyetlerini sürdüren Mobil Oil Türk’te üst düzey bir atama gerçekleşti.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN 
asakarya@ekonomist.com.tr

Mobil Oil Türk’ün Türkiye’deki tüm operasyonlardan sorumlu genel müdürlük görevine, 28 yıldır
şirkette önemli çalışmalara imza atan Münci Bilgiç getirildi.

Bilgiç, yeni görevi kapsamında madeni yağ satışlarının sorumluğunu da üstlendi.

Çalışma hayatına 1989 yılında Alarko Holding’te mühendis olarak başlayan Bilgiç, 1990 yılında ise Mobil Oil Türk Ailesi’ne katıldı.

Bilgiç, şirkette ulusal ve uluslararası pozisyonlarda görev aldı.



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