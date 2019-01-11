Mobil Oil Türk’e genel müdür
Türkiye’de 113 yıldır madeni yağların üretimi ve pazarlanması konusunda faaliyetlerini sürdüren Mobil Oil Türk’te üst düzey bir atama gerçekleşti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Mobil Oil Türk’ün Türkiye’deki tüm operasyonlardan sorumlu genel müdürlük görevine, 28 yıldır
şirkette önemli çalışmalara imza atan Münci Bilgiç getirildi.
Bilgiç, yeni görevi kapsamında madeni yağ satışlarının sorumluğunu da üstlendi.
Çalışma hayatına 1989 yılında Alarko Holding’te mühendis olarak başlayan Bilgiç, 1990 yılında ise Mobil Oil Türk Ailesi’ne katıldı.
Bilgiç, şirkette ulusal ve uluslararası pozisyonlarda görev aldı.
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