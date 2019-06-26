Nissan’da bayrak değişimi
NISSAN Türkiye’nin üst yönetiminde iki önemli atama yapıldı. NISSAN Türkiye’nin genel müdürü Sinan Özkök’ün NISSAN Hindistan Başkanı olarak görevlendirilmesinin ardından Türkiye operasyonun başına Emre Doğueri getirildi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
İstanbul’da görev yapacak olan Doğueri, NISSAN’ın Türkiye’deki operasyonlarının yanı sıra,Kuzey Afrika ve BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkelerinden sorumlu olacak.
Hindistan’ın Gurgaon şehrinde bulunan NISSAN Motor India Private Ltd. şirketinde görev yapacak olan Sinan Özkök ise Hindistan’da NISSAN ve Datsun markaları için satış ve pazarlama, AR-GE ve üretimi kapsayan tüm fonksiyonlardan sorumlu olacak.
Türkiye, NISSAN için önemli bir pazar. Türkiye şirketin 2022’ye kadar Afrika, Orta Doğu ve Hindistan bölgesinde iki kat büyüme planlarında kilit bir rol oynayacak.
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