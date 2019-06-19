Otomotiv grubunun başına geldi
Doğan Holding’in otomotiv alanındaki büyüme stratejileri doğrultusunda Otomotiv Grubu’nun genel müdürlüğü görevine Kağan Dağtekin getirildi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Dağtekin, Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama ile Trend AŞ’nin olduğu Otomotiv Grubu’nun büyütülmesine yönelik yeni stratejiler geliştirecek.
Dağtekin, aynı zamanda ‘murahhas üye’ olarak görev yapacak. 2012 yılında Borusan Otomotiv Grubu’nda çalışmaya başlayan Dağtekin, 2017 yılından beri Borusan Otomotiv icra kurulu üyeliği görevini sürdürmekteydi.
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