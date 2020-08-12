Koronavirüs salgını hangi meslekleri öne çıkardı? Pandemi döneminde oluşan yeni iş alanları hangileri? Ergene Danışmanlık ve HGA Grup Türkiye Başkanı Murat Ergene, yıldızı parlayan meslekleri 1 Soru 1 Cevap’ta açıkladı…

Ayşegül Sakarya Pehlivan’ın hazırladığı 1 Soru 1 Cevap’ın bugünkü konuğu Ergene Danışmanlık ve HGA Grup Türkiye Başkanı Murat Ergene oldu.

Pandemiyle birlikte tüm sektörlerde olduğu gibi insan kaynakları alanında da değişim yaşanıyor. Ergene’ye bu süreçte hangi iş alanlarının öne çıkacağını sorduk. Son dönemde öne çıkan işleri pandemiden direkt etkilenen ve dünyada trend olan ve gelişmekte olan işler diye ikiye ayırmak gerektiğine dikkat çeken Murat Ergene, şu bilgileri verdi…