Pirelli’nin yönetim kurulu başkanı oldu
Türkiye’de 60 yılı bulan üretim geçmişi bulunan lastik şirketi Pirelli Otomobil Lastikleri’nin yönetim kurulu başkanlığı görevine Lale Cander seçildi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Ayrıca, Alberto Pirelli, Pirelli Türkiye CEO’su Gian Paolo Gatti Comini ve Pirelli Türkiye CFO’su Muratcan Akyıl da yönetim kurulu başkan vekilleri olarak görevlendirildi.
Türkiye’deki faaliyetlerine 1960 yılında İzmit’de kurulan fabrikayla başlayan Pirelli, 1962 yılında Türkiye’de ilk yerli lastiğin üretimini gerçekleştirdi.
Türkiye’deki ilk lastik üretim tesisi, 2007’den bu yana motor sporları için 403 farklı türde yarış lastiği üretti.
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