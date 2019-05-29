Roche İlaç’a yeni genel müdür
20 yılı aşkın süredir sağlık sektöründe pek çok ülkede farklı yönetim kademelerinde yer alan Natasa Klicko, Roche İlaç Türkiye’nin genel müdürü oldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Klicko, son olarak Roche Slovakya’nın genel müdürlüğünü yapmaktaydı.
Kariyerine 1998’de AstraZeneca’da ürün müdürü olarak başlayan ve ardından şirkette farklı pozisyonlarda yöneticilik yapan Klicko, daha sonra da Sanofi’de global sorumluluklar üstlendi.
Natasa Klicko, 2016 yılında Roche ailesine katıldı ve üç yıldan fazla bir süre içinde şirketin Slovakya operasyonunda büyük ilerlemelere imza attı.
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