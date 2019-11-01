Samsung Türkiye’den globale yönetici ihracı
Samsung Electronics Türkiye, teknoloji ve AR-GE yatırımları kadar insan kaynaklarına yaptığı yatırımlarla da öne çıkıyor.
Ayşegül Sakarya Pehlivan
asakarya@ekonomist.com.tr
Samsung Electronics Türkiye, yetiştirdiği üst düzey yöneticileri şirketin global organizasyonunda görevlendiriyor.
Samsung, Türkiye’den son olarak Can Kuterdem ve Burçin Arabul’u transfer etti. Samsung Electronics Türkiye Strateji Direktörü Can Kuterdem, MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) Mobil Cihazlar Bölge Başkanı olarak Dubai’de yeni görevine başladı.
Kuterdem, bu görevinde, bölge sınırları içerisinde yer alan 23 ülkenin mobil cihaz ekipleriyle birlikte Samsung’un mobil cihaz iş kolunu operatör, organize perakende ve online iş ortakları ile büyütme faaliyetlerine liderlik edecek.
Burçin Arabul ise Samsung Electronics Türkiye çatısı altında yedi yıl satış, ürün pazarlama, stratejik planlama ve perakende yönetimi alanlarında çalıştıktan sonra dört yıl beyaz eşya satış ve pazarlama biriminin lideri olarak görev yaptı.
MENA bölgesine transferi gerçekleşen Arabul, Tüketici Elektroniği Beyaz Eşya Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Direktör olarak Samsung Gulf Electronics’e atandı ve Dubai’de görevine başladı.
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