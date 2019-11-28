Satışı yönetecek
Doğrudan satış sektörünün önemli markalarından Avon Türkiye’nin satış direktörlüğü görevine Gökçen Faiz getirildi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Avon çatısı altında 2011 yılından bu yana hizmet veren Faiz, kariyerine 2009 yılında Pirelli Lastikleri’nde pazarlama uzman yardımcısı olarak başladı.
Daha sonra Avon ailesine katılarak önce Türkiye’de ve ardından İspanya’da ticari pazarlama ekibinde çeşitli roller üstlendi.
2015 yılında Türkiye’ye dönen Faiz, iş geliştirme yapısı altında ticari aktivasyon ekibinin liderliğini aldı.
Gökçen Faiz, son olarak satış ekibi bünyesinde ticari aktivasyon ve satış operasyonları grup müdürü görevini yürütmekteydi.
Önceki haber e-uygulamaların kapsamı genişliyor...
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?