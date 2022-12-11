Son 10 yılda 10 kat büyüdü

Yıldız Entegre, Anadolu 500 Araştırması’nda bu yıl en büyük üçüncü şirket oldu. Şirketin son 10 yılda 10 kat büyüdüğünü söyleyen Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yıldız, “2022 yılını ise yüzde 55 büyüme ve 23 milyar TL ciroyla kapatmaya hazırlanıyoruz” diyor.

Yıldız Entegre, 1890 yılında Trabzon’da kereste ticareti ile başlayan iş hayatında kazandığı deneyimleri, 1982 yılında kurumsallaşma hamlesiyle ileriye taşıyarak orman ürünleri sektöründe global bir oyuncu haline geldi.

Girişimci ve yenilikçi yaklaşımıyla farklılaşan Yıldız Entegre’nin son yıllarda yaptığı yatırımlar, şirketi ‘Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi’ araştırmasında üçüncü sıraya taşıdı.

Dünyada orman ürünleri sektöründe ilk 10 şirket arasında yer alan Yıldız Entegre, toplamda dokuz üretim tesisi ile faaliyet gösteriyor. MDF, MDFlam, sunta, suntalam, laminat parke gibi ürünler üreten şirket, amiral gemisi Kartepe tesisi dışında Kocaeli’de Başiskele ve Uzunbey, Mersin, Akhisar ve Mudurnu’da da faaliyet gösteriyor.

Yıldız Entegre’nin global bir oyuncu olarak dünyanın farklı yerlerinde de tesisleri var. ABD’de hammadde işleme tesisleri ve limanlarının yanı sıra Romanya ve Slovenya’da iki üretim tesisi olan şirket hem Avrupa’da hem de Türkiye’de ürettiği ürünleri 70 ülkeye ihraç ediyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.