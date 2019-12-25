Teknolojiden sorumlu olacak
Vodafone Türkiye üst yönetiminde yeni bir atama gerçekleşti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
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Vodafone Grubu’na 2011 yılında katılan ve 2012’den bu yana Safaricom’un teknoloji direktörü olarak görev yapmakta olan Thibaud Rerolle, Vodafone Türkiye’nin teknolojiden sorumlu icra kurulu başkan yardımcısı olarak atandı.
Safaricom’daki görevi süresince Kenya’da en iyi ses ve data şebekesinin kurulmasına öncülük eden Rerolle, yeni nesil dijital iletişim teknolojilerindeki deneyimini Türkiye’ye taşıyacak.
Rerolle, geleceğin teknoloji ve hizmetlerinin sunulabilmesi için Vodafone Türkiye’nin şebeke ve bilgi işlem altyapısının geliştirilmesinden sorumlu olacak.
Thibaud Rerolle, Safaricom’dan önce Orange Espana, Orange Dominicana, Telekomunikacja Polska, Intelig ve France Telecom gibi şirketlerde üst düzey roller üstlendi.
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