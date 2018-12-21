Toyota Türkiye’ye yeni CEO

Aralık 21, 2018 0 Yorum 91 Okunma
Toyota Türkiye’ye yeni CEO

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO’su Hiroshi Kato’nun Toyota MotorCompany’de (TMC) yeni bir göreve atanması nedeniyle, fabrikanın halen üretimden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürüten Toshihiko Kudo, şirketin yeni genel müdürü ve CEO’su olarak atandı.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN 
asakarya@ekonomist.com.tr

Kudo, kariyerine 1990 yılında Toyota Tsutsumi fabrikasında başladı. Denizaşırı görevlendirmeler kapsamında Toyota’nın Kentucky ve Kanada fabrikalarının yönetim kademelerinde çeşitli görevler üstlendi.

Kudo, 2017 yılından bu yana Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin üretimden sorumlu genel müdür yardımcısı ve icra komitesi üyesi olarak görev yapıyordu.



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