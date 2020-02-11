Türkiye ve Ortadoğu’yu yönetecek
Dünyanın önde gelen hizmet ve teknoloji tedarikçisi Bosch Grubu bünyesinde, araç bakım ve onarım servislerine yedek parça sağlayan, her türlü arıza teşhis cihazı ve servis ekipmanlarını sunan Bosch Otomotiv Yedek Parça biriminin Türkiye ve Ortadoğu Bölge Direktörlüğü görevine Arda Arslan atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
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Arslan’ın sorumluluk alanında Türkiye’nin yanı sıra BAE, Suudi Arabistan, Ürdün, Umman, Lübnan, Katar, Kuveyt, Irak, Bahreyn, Yemen, Pakistan, Afganistan ve Suriye yer alıyor.
Dünya genelinde 15 bin üyesi olan Bosch Car Service organizasyonu da Arslan’ın sorumluluğunda bulunuyor. Türkiye’de halen servis sayısı 300’ü aşan zincirin bu yıl 400 servise ulaşması hedefleniyor.
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