Üçüncü kuşak başa geçti
Temeli 1918 yılında ailenin kurucu lideri Mehmet Kemal Dedeman tarafından Kayseri Kapalıçarşı’da atılmış olan Dedeman Grubu, Mehmet Kemal Bey’den sonra oğlu Murat Dedeman’ın yönetiminde büyüdü.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Murat Dedeman’ın temmuz ayında ani vefatı üzerine ise şimdi şirketin yönetimini üçüncü kuşak devralıyor. Dedeman Holding ve Dedeman Dedeman Turizm Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de Banu Dedeman üstlendi.
Ana iş kolu olarak turizm ve madenciliğe odaklanan grupta 2 bine yakın kişi istihdam ediliyor.
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