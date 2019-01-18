Yapay zeka danışma kurulunda

Ocak 18, 2019 0 Yorum 78 Okunma
Yapay zeka danışma kurulunda

Yeni nesil dijital bankacılık için 2016-2021 döneminde 800 milyon Euro yatırım yapacağını açıklayan ING Grubu, geçen yıl oluşturduğu Yapay Zeka ve Teknolojileri Bölümü ile de bu konuda önemli bir adım attı.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN 
asakarya@ekonomist.com.tr

Bu bölümün başına da ING Türkiye’den Görkem Köseoğlu getirildi. Köseoğlu, şimdi yapay zeka konusunda önemli bir rol daha üstleniyor.

Avrupa Bankacılık Federasyonu (European Banking Federation: EBF) Yapay Zeka Danışma Kurulu’na seçilen Köseoğlu, kurulda Avrupa Birliği Komisyonu’na yapay zeka konusunda oluşturulacak politikalarla ilgili önerilerde bulunmayı hedefliyor.



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