Yapay zeka danışma kurulunda
Yeni nesil dijital bankacılık için 2016-2021 döneminde 800 milyon Euro yatırım yapacağını açıklayan ING Grubu, geçen yıl oluşturduğu Yapay Zeka ve Teknolojileri Bölümü ile de bu konuda önemli bir adım attı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Bu bölümün başına da ING Türkiye’den Görkem Köseoğlu getirildi. Köseoğlu, şimdi yapay zeka konusunda önemli bir rol daha üstleniyor.
Avrupa Bankacılık Federasyonu (European Banking Federation: EBF) Yapay Zeka Danışma Kurulu’na seçilen Köseoğlu, kurulda Avrupa Birliği Komisyonu’na yapay zeka konusunda oluşturulacak politikalarla ilgili önerilerde bulunmayı hedefliyor.
Önceki haber RVD Başkanı’nın 2019 ajandası
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?