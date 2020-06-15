Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde şirketlerin kullandığı kısa çalışma ödeneğinin yeni bir model ile uzatılacağı kaydediliyor. Peki yeni sistem işletmeler ve çalışanlar için neler getirecek? Çalışanlar kısa çalışma döneminde ücretli izin kullanabilir mi? Ücretsiz izne itiraz mümkün mü?

Ekonomist editörü Ayşegül Sakarya Pehlivan, 1 Soru 1 Cevap’ta emekli İşbaşmüfettişi Ali İhsan Öztürk’e sordu.

Yeni dönemde kısa çalışma ödeneği neler getirecek? Çalışanların ücretsiz izne itiraz şansı var mı? gibi merak edilen konuları yanıtlayan Öztürk, “Yeni modelde evden çalışma veya esnek çalışma gibi teşviklerden bahsediliyor. 25 altı ve 65 yaş üstü gibi kesimlere ilişkin ayrı düzenlemeler gelebilir” diyor.