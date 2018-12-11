Yurtiçi satıştan sorumlu olacak
Türkiye enerji sektörünün büyük oyuncularından Teksan, yeni yıl öncesinde yönetim kadrosunu genişletiyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Büyüme ivmesini 2019 yılında da artırmayı hedefleyen Teksan Jeneratör’ün yurtiçi satış koordinatörlüğü, sektörün deneyimli profesyonellerinden Tarık Ceyhan’a emanet edildi.
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Tarık Ceyhan, 1995 yılında Eres Boya’da satış mühendisi olarak başladığı kariyerine daha sonra Çukurova Holding’te devam etti.
Son olarak Aksa Jeneratör’ün Ankara genel müdürü olarak görev yaptı. Ceyhan, Teksan Jeneratör’ün yurtiçi satış operasyonlarından sorumlu olacak.
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