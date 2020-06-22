Marka Danışmanı Aysun Karabıyık Sarıkaya/ Son birkaç yıldır pazarlama dünyasındaki yöneticiler kendilerini CMO (Chief Marketing Officer) olarak lanse ediyorlar. Kulağa çok havalı geliyor değil mi?

Kullanımı konusunda halen yanlışlık olmakla birlikte markada pazarlamadan sorumlu en tepe yönetici olan CMO’larla ilgili son birkaç yıldır farklı bir tartışma daha gündemde yer buldu: “Teknolojideki büyük gelişim ve dönüşüm ve ‘data’nın yapılan işin merkezine gelmesi ile CMO’nun CDO’ya (Chief Digital Officer) evrileceği…”

Bu senenin başından itibaren ise kendimizi, hayatımızı etkisi altına alan, kalıcı değişikliklere gebe Covid-19 salgını içerisinde bulduk ve bu süreç de bahsettiğimiz dönüşümü hızlandırdı.

Salgınla hızlanmış olsa da aslında “dijital dönüşüm” artık kaçınılmaz. Yeni ürün lansmanı, büyüme planları, müşteri deneyimi, medya stratejisi derken tüm bu amaçlara hizmet eden data / dijitalleşme artık çok daha önemli. Bu yüzden de artık CDO’lar kamera arkasındaki teknik rollerinden çıkıp spotların altındaki en etkili yönetici haline geldiler. Sundukları değer de artık pazarlamacının işini kolaylaştıracak bir rapor yaratmaktan çok daha fazlasını vaat ediyor.

Eski usul pazarlama anlayışının gereksizleşmeye başladığı ve hızı yakalamak ve hatta zamandan hızlı koşmakla yükümlü markalar artık çok daha stratejik düşünmek zorunda. Pazarlamanın; sadece “parasını verelim ünlü kullanalım ses getirsin, TV’de de reklam çıkarız olmadı dijital’de de kullanırız, zaten o kadar ödeme yaptık sponsor da olduk” gibi bir bakış açısından ibaret olmayacağını üniversite 1 pazarlama derslerinde yapılmaması gerekenler başlığında çoktan inceledik… (Bu arada bahsettiğimiz dijitalleşme, webinar düzenleyip instagram’da influencer ile yayın yapmak değil😊ki bu da bir sonraki yazımızın konusu olacak)

Dijital Darvinizm

Bu dönüşüm tartışmaları ile ilgili insan kaynakları alanında sektörün önde gelen isimlerinden Page Executive’in kıdemli danışmanı Emre Ünlü’ye de danıştım. Ünlü de pazarlama ekosisteminin büyük bir değişime uğradığının altını çiziyor ve dijital dönüşümün etkisini vurguluyor: “Dijital dönüşüm şirketlere rekabet avantajı sağlıyor, altyapısı güçlü ve çevik yapıdaki organizasyonlar hızla büyümeye devam ediyor. Covid-19 salgını süreci ve sonrasında önemli değişimler bekliyoruz. Covid-19 salgın sürecinde, tüketici davranışlarındaki evrim ‘Dijital Darvinizm’ kavramını gündeme getirdi. Dijital dönüşüm artık gereklilikten ziyade şirketlerin hayatta kalabilmeleri için zorunluluk haline geldi. Bu dönüşüme ise CDO’lar liderlik ediyor” diyor.

Başta bahsettiğimiz CDO’ya evrilme yorumuyla ilgili olarak bu sürecinin hızlanacağını belirten Ünlü’ye göre: “Şirketlerin; strateji, gelişim ve dönüşümüne yön veren liderlerin hem şirket içerisinde hem de şirket dışında neredeyse dokunmadığı bir fonksiyon ve müşteri kitlesi kalmıyor. Birçok organizasyonda CDO’ya; e-ticaret, pazarlama, iletişim ve IT gibi farklı alanlarda uzmanlaşmış ekipler destek veriyor. Pazarlamanın da dijitalleşmesi ile birlikte CMO kavramının da fonksiyonel olarak evrileceğini, daha dijital odaklı liderlik modellerinin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Covid-19 salgın süreci sonrasında bu dönüşüm daha da hızlanacak. Page Executive olarak dönüşüm süreçlerinde, şirket kültürlerini de ön planda tutarak konumlandırmalar gerçekleştiriyoruz.”

Oldukça zorlu ve belirsizlik içerisinde geçen yılın ilk yarısından sonra Türkiye’de neler olacağı ile ilgili yorumlar ise tahminlerimizi doğruluyor. Organizasyonel değişimlerde dijital pazarlama alanında deneyimli profesyonellere talebin daha da artmış durumda olduğu söyleyen Emre Ünlü’ye göre: “Covid-19 salgın süreci ile tüketici alışkanlıklarının da hızla evrildiğini gözlemliyoruz. Tüketiciler bu dönemde sosyal medya ve diğer dijital mecralarda daha fazla zaman geçirmeye başladılar. Bu dönemde dijital altyapısı güçlü ve pazarlama alanında çeviklik gösteren şirketler, bulundukları pazarlarda önemli ölçüde rekabet avantajı elde ettiler. Özellikle dijital pazarlamanın yıldızı her geçen gün daha da parlıyor ve şirketler odağını bu kanala çevirmiş durumda. Şirketlerin pazarlama stratejilerinde ve organizasyonel yapılarında önemli değişimler olacağını düşünüyorum. Uçtan uca müşteri deneyiminin de önem kazanacağı şirket yapılarına geçiş daha da hızlanacak. Şirketler konvansiyonel pazarlamadan ziyade dijital pazarlamaya büyük oranda bütçeler ayırmaya başladılar. Fonksiyonel olarak kendisini geliştiren, daha çevik pazarlamacılar ön planda olacaklar.”

Değişim kaçınılmaz gibi duruyor, önümüzdeki günlerde bu dönüşümü birlikte gözlemleyeceğiz. Sonraki yazıda görüşmek üzere…