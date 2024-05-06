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'BES'te yönetimi robota devreden kazandı'.. Sistem nasıl çalışıyor?

Bireysel Emeklilik Sistemi ile tasarrufta yeni bir eğilim var ve robotların yönettiği fonların getirisi daha fazla olabilir.

06 Mayıs 2024 | 16:32
Son Güncellenme: 06 Mayıs 2024 | 19:11
'BES'te yönetimi robota devreden kazandı'.. Sistem nasıl çalışıyor?

Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan'ın yazısına göre, BES yönetimini robotlara devredenler, enflasyonun 30 puan üzerinde kar elde etti. Noyan Doğan yazısında "Bir süredir BES katılımcıları arasında şöyle söylemler geçiyor; ‘bizim fonun yönetimini robota devrettik, kafamız rahat etti, kim uğraşacaktı her ay dolar mı, altın mı faiz mi, hisse mi?’. Emeklilik fonlarının yönetiminde robotların payı artıyor. Katılımcılar fonlarını kendileri yönetmek yerine robotların yönetmesini tercih ediyor. Artık her emeklilik şirketi, BES katılımcılarının fonlarını yönetmek için yapay zeka ve algoritmalar kullanarak oluşturduğu fon koçu, fon asistanı, robotik fon, fonmatik isimleri altında robot sistemleri kullanıyor" diyor. 

Makaleye göre 800 milyar TL’ye yakın emeklilik fonlarının 60 milyar TL’sini robotlar yönetiyor ve yaklaşık 500 bine yakın BES katılımcısı tasarruflarının yönetimini robotlara devretmiş durumda.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Yazısında sistemin nasıl çalıştığını anlatan Doğan "Aslında uygulama basit. Tasarruflarınızı değerlendirecek fonların içeriğinde neler olduğunu bilmiyorsanız, finans konusunda bilginiz yoksa ya da bilginiz sadece mevduat faizi ile sınırlıysa, fonları ve getirileri sürekli takip edip, piyasa şartlarına göre değiştirmek istemiyorsanız, fonların yönetimini robota devrediyorsunuz" diyor.

Peki, getiri garantisi var mı? Noyan Doğan yazısının son bölümünde ise bu soruyu şöyle yanıtlamış: Şöyle ki, birikimlerinin yönetimini robotlara devredenler, devretmeyenlere göre 10 puan daha fazla getiri sağlamışlar. Mesela son bir yılda emeklilik fonlarının getirisi enflasyonun 17 puan üzerinde olurken, robotların yönettiği fonların getirisi enflasyonun 30 puan üzerinde olmuş. Yani, tasarruflarının yönetimini robotlara devredenler yüksek getiriler elde etmiş. Neden? Çünkü robotların arkasındaki algoritma yüksek getiri ve performans odaklı kurgulanmış.


 

 

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