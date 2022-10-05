Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, BES sektörünün OKS ile birlikte yaklaşık 14 milyon katılımcı ve 345 milyar TL fon miktarına ulaştığını belirterek, “BES, yeni düzenlemelerle bu kadar avantajı bir araya getirmişken bir an önce bu fırsatlardan yararlanılması gerektiğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Katılım Emeklilik’ten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sincek, son zamanlarda yapılan düzenlemelerle BES’in altın çağına girdiğini, vatandaşların hem yatırım hem de geleceğini güvence altına alma konusundaki ihtiyaç ve taleplerini en iyi karşılayan alternatif haline geldiğini belirtti.

Sincek, “18 yaş düzenlemesi ve Devlet Katkısı’nın yüzde 30’a çıkması ile BES’te yeni kilometre taşları geçilerek adeta otoyolda hız yapma zamanı geldi.” ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda yapılan üst üste düzenlemeler sayesinde BES’in en cazip tasarruf, yatırım ve gelecek planlama enstrümanı haline geldiğine dikkati çeken Sincek, “BES adeta cazibe merkezi oldu. Pandemiyle artan bir gelecek endişesi vardı. Milletimizin ihtiyaç ve talepleri değerlendirilerek BES’e yeni düzenlemeler getirildi. Güncellenmiş BES daha da güçlü hale geldi. Elbette en önemli gelişme geçen yılki 18 yaş düzenlemesi ve ardından bu yılın başında Devlet Katkısı’nın yüzde 30’a çıkarılması oldu. Böylece regülasyon tarafı BES’e olan inancını göstermiş oldu ve tasarrufun merkezi olarak BES’i konumlandırdı. Tüm bunlar BES’in altın çağına girdiğini gösteriyor. Bu yılki BES büyüme rakamları da bunu destekliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

BES sektörünün OKS ile birlikte yaklaşık 14 milyon katılımcı ve 345 milyar TL fon miktarına ulaştığını belirten Sincek, “BES, yeni düzenlemelerle bu kadar avantajı bir araya getirmişken bir an önce bu fırsatlardan yararlanılması gerektiğini düşünüyorum. Sadece 18 yaş altı olarak baktığımızda bile katılımcı sayısı 482 bin, bunun da 37 bini sıfır yaş grubu.” açıklamasını yaptı.

Sincek, insanların yeni doğan bebekleri dahil tüm ailenin geleceğini güvence altına almak istediğini ifade ederek, “Yeter ki beklentilerine uygun seçenekler sunulsun, gerisi kazan kazan şeklinde ekonomiye de değer katan bir büyümeye dönüşüyor. BES, sunduğu zengin fon alternatiflerinin yanı sıra teknolojik altyapı olarak da mobil ve internet şubeler sayesinde katılımcılara tasarruflarını anlık yönetme imkanı veriyor. Bu yönüyle de insanlara güven veriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

– “18 yaş altı BES konusuna da eşsiz ürünümüz Erken BES ile iddialı konumumuzu devam ettiriyoruz”Türkiye’de faizsiz BES ve katılım sigortacılığının öncü kuruluşu olarak 931 bin BES sözleşmesi, 250 bin sigorta poliçesi ve 8,6 milyar TL’yi bulan fon büyüklüğü ve 14 faizsiz fonumuz ile hayatın her alanına dokunduklarını aktaran Ayhan Sincek, Katılım Emeklilik olarak BES sözleşme adedinde pazar paylarını eylül ayı itibarıyla yüzde 6’nın üzerine çıkardıklarını kaydetti.

Sincek, “Geçtiğimiz yıl sektöre hareket katan 18 yaş altı BES konusuna da eşsiz ürünümüz Erken BES ile iddialı konumumuzu devam ettiriyoruz.” açıklamasını yaptı.

Katılım Emeklilik olarak 10’uncu yıllarına yaklaşırken hayatın her alanına dokunarak katılımcıların geleceğe güvenle bakmasını sağlamak yolunda önemli başarılar elde ettiklerini ifade eden Sincek, “Değişen ihtiyaçlara uygun, yenilikçi, esnek ve ihtiyaca odaklı, çözüm getiren ürünler geliştirdik ve geliştirmeye de devam ediyoruz. Bu anlayışla ürün çeşitliliğimizi artırıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Sincek, çeşitli BES planları sayesinde her yaştan ve her gelir grubundan insanın BES’e ulaşımını kolaylaştırdıklarını ve gelecekleri için tasarruf yapmalarına imkan tanıdıklarını vurgulayarak, “Emeklilik planlarımızın çeşitliliği sayesinde ister katılımcılarımız kendileri için ister çocukları için hemen tasarrufa başlayabiliyor. Aylık katkı paylarını kendileri belirleyebiliyor, isterlerse de BES hesaplarına toplu para da yatırabiliyorlar. Belirlenen katkı payına göre seçilebilecek emeklilik planlarımız ile katılımcılarımız geleceklerini maddi güvence altına alabiliyor. Emeklilik zamanı geldiğinde ister toplu para isterse de maaş gibi düzenli geri ödemeden yararlanabiliyorlar.” ifadelerini kullandı.

– “Katılımcılarımız fon portföylerini güncel trendlere göre düzenledikleri takdirde birikimlerini ortalamanın üstüne çıkarabiliyorlar”

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Sincek, katılımcıların bazı noktalara dikkat ederek fon getirilerini de maksimize edebildiğine işaret ederek, yılda 12 defa tercih edilen fonları dönemlik beklentilerine göre değiştirilebildiklerini aktardı.

Katılımcıların altın ve gümüş gibi değerli madenlere de yine faizsiz fonlar aracılığıyla yatırım yaparak çifte kazanç sağlama imkanı elde edebildiğine dikkati çeken Sincek, “Faizsiz fonlarımızda bulunan döviz içeren kira sertifikaları, hisse senetleri gibi araçlar sayesinde de katılımcılarımız, reel yüksek getiri elde etme imkanı buluyor.” ifadelerini kullandı.

Sincek, bireysel emeklilikte uygulanacak en doğru stratejinin sistemde uzun süreli kalındığının farkında olup bunu uzun vadeli yönetmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Uzun tasarruf planlamasının yanı sıra, son dönemde emeklilik fonlarının devlet katkısının da desteğiyle birlikte enflasyonun üzerinde bir kazanç performansı sergileyebildiğini gördük. Dolayısıyla, BES aslında düşük riskli ve yüksek kazançlı birikim fırsatı sunuyor. Katılımcılarımız fon portföylerini güncel trendlere göre düzenledikleri takdirde birikimlerini ortalamanın üstüne çıkarabiliyorlar. Katılım Emeklilik olarak hızlı planlama ile katılımcılarımızı beklentileri doğrultusunda yönlendirmek için birçok iletişim kanalını kullanıyor ve onlara geniş ürün yelpazemizden kendileri için en uygun ürünü sunuyoruz.”