Kadınlar emeklilik için daha hazırlıksız
HSBC Grubu’nun “Emekliliğin Geleceği: Açığı Kapamak” adlı raporu, dünyadaki emeklilik eğilimleri ile ilgili ilginç veriler ortaya koyuyor. Dünya genelinde 16 ülkede 17 binden fazla katılımcının dâhil olduğu araştırmanın sonuçları;
Türkiye’de çalışma çağındaki kadınların yüzde 42’sinin, erkeklerin ise yüzde 35’inin emeklilikte gıda, ısınma, su gibi temel gereksinimlerini karşılamakta güçlük çekeceğinden endişe ettiğini gösteriyor.
Tabloyu görmek için görsele tıklayın.
Bununla birlikte; Türkiye’de çalışma çağındaki kadınların yüzde 47’si, erkeklerin ise yüzde 41’i emekliliğinde sağlık hizmeti masraflarını karşılamaya yetecek parası olmayacağından endişe duyuyor.
Türkiye’den çalışma çağındaki bin dört kişinin görüşlerini içeren rapor, Türkiye’de kadınların erkeklere göre emeklilik için daha az hazırlıklı olduğuna işaret ediyor.
Raporda; çalışma çağındaki kadınların yüzde 46’sının emekliliği için henüz birikim yapmaya başlamadığı veya ne kadar birikim yaptığını bilmediği belirtiliyor. Çalışma çağındaki kadınların yüzde 20’si emekliliği için eşine göre daha az birikim yaptığını belirtiyor.
SAĞLIK İÇİN BİRİKİM YOK
Türkiye’de kadınların çocuk bakımı için kariyerlerine ara verme oranı erkeklere göre halen çok yüksek. Rapora göre; çalışma çağındaki annelerin beşte ikisinden fazlası (yüzde 41), babaların ise yüzde 1’i doğum iznine ayrılıyor.
Bununla birlikte çalışma çağındaki annelerin yüzde 25’i çocuklarının bakımı için çalışmayı tamamıyla bırakıyor.
Raporda; Türkiye’de çalışma çağındaki bireylerin büyük bir çoğunluğunun olası sağlık giderleri için hazırlık yapmadığı belirtiliyor. Araştırmaya Türkiye’den dahil olan çalışma çağındaki katılımcıların yalnızca yüzde 6’sı hastabakıcı ve evde bakım giderleri için birikim yaptığını ifade ediyor.
Öte yandan rapor sonuçları; çalışma çağındaki her beş kişiden birinin (yüzde 20) evcil hayvan için yaptığı harcamanın emeklilik döneminde oluşabilecek hastabakıcı ve evde bakım giderleri için yaptığı birikimden daha yüksek olduğuna işaret ediyor.
Bu davranışın yaş ilerledikçe değiştiğine dikkat çekilen raporda; 65 yaş üstü bireylerin yüzde 17’sinin hastabakıcı ve evde bakım giderleri için birikim yaptığı belirtiliyor.
ÇOCUKLAR EMEKLİLİK DESTEĞİ
Türkiye’de çalışma çağındaki bireylerin üçte ikisinden fazlası (yüzde 67) çocuklarının emeklilikte kendilerine destek olacağını öngörüyor. Ancak halihazırda emekli olan bireylerin bu yöndeki beklentileri karşılanmış görünmüyor.
Emekli bireylerin yaklaşık yarısının sosyal güvence kapsamında düzenli geliri bulunuyor ancak yalnızca yüzde 9’u çocuklarından finansal destek alıyor. Raporda; Türkiye’de emekli bireylerin yüzde 18’inin ev kirası, yüzde 9’unun ise halen konut kredisi ödediği belirtiliyor.
EMEKLİLİKTE FİNANSAL KOŞULLARIN İYİLEŞMESİ İÇİN 5 ADIM
HSBC Grubu’nun raporunda emeklilikteki finansal şartların iyileştirilmesi için atılabilecek beş adım şöyle sıralanıyor:
1 Emekliliğe bakış açınızı yeniden şekillendirin.
2 Nasıl bir emeklUikistediğinizi gözünüzde canlandırın.
3 Uzmanlara danışın.
4 Birikim yönetimi ve planlama yapın.
5 Finansal olarak bağımsız olun.
“KATILIM HİSSELERİNDE GETİRİ POZİTİF”
ERMAN YILDIZ
İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ PORTFÖY YÖNETİMİ-PORTFÖY YÖNETİCİSİ
“Katılım hisselerinin 2019 yılına pozitif getiriyle başladığı görülüyor. Kira sertifikalarında son dönemde kira getirileri aşağı gelmesine rağmen, enflasyon kadar kira getirilerinin de hala mevcut olduğu fark ediliyor.
Kira getirilerinin önümüzdeki dönemde enflasyon verilerine paralel hareket etmesini bekliyoruz. Enflasyon beklentilerinin düşmesi durumunda kira sertifikalarının fonların getirisine katkı sağlamasını, tersi senaryoda ise fonların performansına negatif etkide bulunmasını öngörüyoruz.”
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?