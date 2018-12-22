Otomatik katılımda kalıcılık işveren katkısıyla sağlanıyor
Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), “Emekliliğiniz İçin Buluşuyoruz, Türkiye BES’leniyor” projesi kapsamında panel düzenledi. Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) bütün yönleriyle ele alındığı panelde Otomatik Katılım için öneriler de tartışıldı.
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EGM Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Türkölmez, sistemle ilgili açıklamalarda bulundu. Taylan Türkölmez, özellikle 15’inci yılını geride bırakan BES ve iki yıldır uygulanan Otomatik Katılım sisteminde ulaşılan nokta hakkında bilgi verdi.
BES’teki fon büyüklüğünün 85 milyar TL’ye, katılımcı kişi sayısının ise 7 milyona ulaştığını, Otomatik Katılım’ın iki yıllık performansının da 5,1 milyon katılımcı olarak gerçekleştiğini aktardı.
Türkölmez, sistemin iki yıllık performansını iyi bulmakla birlikte şunları kaydetti: “Sisteme yatırım yapmaya devam etmemiz geriyor ki git gide yaşam ömrü uzayan toplumumuzda yaşam kalitesini artırabilelim. Tasarruf etmekten başka şansımız bulunmuyor.”
TASARRUF ORANLARI
OECD ülkelerinin emeklilik fonlarında biriken tasarrufların GSYH’lerin basit ortalamada yüzde 50’sini bulduğunu, Türkiye’de ise bu oranın yüzde 2,5 olduğunu dile getiren Türkölmez, şöyle konuştu: “Otomatik Katılım tüm dünyada başarılı örnekleri olan bir uygulama.
Ancak örneklerine bakıldığında sistemin işveren katkılı olduğunu görüyoruz. Bizimkisi değil. Bu çok önemli bir fark. Bizim dünyadaki uygulamalardan gördüğümüz, Otomatik Katılım Sistemi gibi uygulamaların işveren katkısıyla kalıcılığının sağlandığı.
Biz işverenlerimizin ne tür zorluklar içinde çalıştıklarını biliyoruz. Böyle bir ortamda hadi gelin işveren katkısı yapalım dediğimizde aslında bir ek yük geliyor.
Ancak, işverenlere ek yük getirmeden de Otomatik Katılım Sistemi’nde işveren katkısını başlatabilmenin yolları var.” Türkölmez, Otomatik Katılım Sistemi’nde işveren katkısında yükün paylaşıldığı ortak bir model üzerinde çalışılabileceğini kaydetti.
SON FAZ 1 OCAK 2019’DA
Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki Otomatik Katılım uygulaması geçen yıl içinde fazlar halinde tamamlandı. Son faz, 1 Ocak 2019’da başlayacak. Bu faz, 5-9 arasındaçalışanı bulunan şirketleri kapsıyor. Taylan Türkölmez, 5-9 çalışanı bulunan 400 bin şirketi yakından ilgilendiren Otomatik Katılımın son fazı hakkında bilgi verdi.
Türkölmez, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “5-9 çalışanı bulunan şirketleri yakından ilgilendiren son faz, 1 Ocak 2019’da başlayacak. Bu girişlerle Otomatik Katılım’ın iki yıla yayılan birinci aşamasının sonuna geleceğiz.
Nisan 2019’da Otomatik Katılım’da yeni bir boyuta geçeceğiz. Mevzuata göre, sisteme girdikten sonra çıkmış bile olsanız, iki yıl sonra sisteme tekrardan alınacaksınız. Nisan 2019’da 2017 yılı itibarıyla sistemden ayrılan 6 milyon kişi tekrar sisteme dahil edilecek. ”
“KÜÇÜK TASARRUFLAR SORUNLARI ÇÖZEBİLİR”
EGM Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Yurtseven ise şunları kaydediyor: “Tasarruf tabanlı sistemler hem ülke ekonomisi hem de bireylerin refahı için son derece önemli. Küçük ölçekli şirketlerin de sisteme dahil olmasını önemsiyorum. Böylece sistemde yaratılan fon büyüklüğünün daha yüksek seviyeye ulaşıp, sermaye piyasaları aracılığı ile Türkiye ekonomisini finanse edecek düzeye ulaşacağını düşünüyorum.
Bunun için hangi şirkette çalışıyor olursak olalım, ülkemizin geleceği için ve bireysel refahımız için BES mutlaka düşünmeliyiz mutlaka tasarruf etmeliyiz. Otomatik Katılım’a işveren katkısının eklenmesinin, iki aylık olan cayma süresinin ise sistemin faydasının katılımcılar tarafından görülebilmesi için uzatılması faydalı olacak.
Maalesef ülkemizde küçük tasarrufların büyük sorunları çözemeyeceğine dair yanlış bir kanı var. Bu düşünce sistemini hızlıca değiştirmemiz gerekir. Tasarruf bilincini daha küçükken aşılamamız gerekir. Küçük birikimler büyük sorunların çözümünde faydalı olabilir.”
“2019’DA YATIRIMCILAR TÜRKİYE’Yİ RADARINA ALACAK”
NURİ OĞUZ AYHAN, CFA
İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ PORTFÖY YÖNETİMİ MÜDÜR YARDIMCISI
“Hisse senetleri, geçen haftayı pozitif getiriyle kapattı. Ulaştırma ve bankacılık endeksi genel endeksten pozitif yönde ayrıştı. Metal ana sanayi endeksi ve kimya endeksleri genel endeksin altında performans gösterdi. Petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü eğilim, havayolu şirketlerinin hisse senedi performanslarını olumlu yönde etkiliyor.
Küresel büyümeye yönelik aşağı yönlü riskler ve ihracat piyasalarında beklenen daralma ise demir-çelik sektörü hisselerine negatif yansıyor. Uzun vadeli TL cinsi faizler, sıkı TCMB para politikası sonucunda aşağı yönlü eğilimini devam ettiriyor. TL de güçlü seyrini sürdürüyor. 2019 yılı için küresel büyümeye yönelik riskler ve gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarındaki sıkılaşma eğilimleri yakından takip edilen konular.
Türk varlıkları hem benzer ülkelere hem de kendi içsel tarihsel değerlerine göre iskontolu işlem görüyor. 2019 yılında değer yatırımcılarının bu hususta Türkiye’yi radarlarına alacağını düşünüyoruz.”
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