Tamamlayıcı emeklilik sistemlerinin önemi artıyor
Allianz Türkiye, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) emekliliğe hak kazanan ve emekliliği yaklaşan müşterilerine özel olarak hayata geçirdiği ‘Allianz Emeklilik Dünyası’ programını başlattı.
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BES’te emeklilik hakkı kazanan müşterilerini sistemde tutarak birikimlerine devam etmelerine olanak sağlamak amacıyla hayata geçirilen Allianz Emeklilik Dünyası programından, emeklilik hakkını elde etmeye yaklaşan ya da halihazırda emeklilik hakkını elde etmiş Allianz müşterileri faydalanabiliyor.
FARKLI HİZMETLER
Program ile ileri yaşlarda artan sağlık hizmetleri konusunda destek vermenin yanı sıra kişilerin emeklilik dönemi tasarruflarını artırıcı etki sağlayacak alışveriş, sağlık, seyahat gibi giderlerini azaltıcı olanaklar sunarak müşteri ihtiyaçlarını karşılamak amaçlanıyor.
TÜİK’in Mart 2018’de açıklanan “İstatistiklerle Yaşlılar, 2017” çalışmasına göre; Türkiye’de yaşlı nüfus oranı son beş yılda yüzde 17 arttı. 65 ve daha yukarı yaş nüfusu 2013 yılında 5 milyon 891 binken 2017 yılında 6 milyon 895 bin kişi oldu. Nüfusun yüzde 8,5’inin 65 yaşın üstünde olduğu ülkemizde nüfusumuz yaşlanmaya devam ediyor.
TASARRUF AÇIĞINI KAPATIYOR
Allianz Yaşam ve Emeklilik ile Allianz Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Taylan Türkölmez, Türkiye’de yaklaşık iki çalışanın bir emekliyi finanse ettiği sosyal güvenlik sisteminde çalışanların emekli olduklarında mevcut maaşlarının ortalama yüzde 55’ini alabildiğine dikkat çekiyor.
Taylan Türkölmez şunları söylüyor: “Emeklilik ile birlikte, insan hayatında bir yandan yeni bir dönem başlarken bir yandan da ekonomik, sosyal, kültürel ve sağlıkla ilgili ihtiyaçlarda artış görülüyor. Bu nedenle aktif olarak gelir elde edildiği çalışma hayatı süresince disiplinli bir şekilde birikim yapmak, yarınları güvence altına almak açısından son derece önemli. İşte bu noktada, tasarruf açığının kapatılmasında en önemli unsur Bireysel Emeklilik Sistemi.
Allianz Türkiye olarak katılımcılarımızın sistemden emekli olduktan sonra da sistem içinde kalmalarını sağlayarak hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla Allianz Emeklilik Dünyası programını başlattık.”
Müşteri ihtiyaçlarına odaklanarak geliştirdikleri ürünlerle pazarda farklılaştıklarını belirten Taylan Türkölmez, “Emekli olarak geçirilen sürenin ciddi anlamda uzamasıyla birlikte sosyal güvenlik sistemi üzerindeki artan yük, kişilerin hayat standartlarını koruyabilmeleri için bireysel tasarrufların ve tamamlayıcı emeklilik sistemlerinin önemini artırıyor” diyor.
EMEKLİLİK SONRASI STANDARTLAR
Taylan Türkölmez’e göre, yaşlılıkla birlikte işin sağlık boyutunda; zihinsel ve fiziksel kayıpların yaşanması, kişinin günlük yaşam aktivitelerinde ve kişisel bakımında bağımsız hareket edememesi ve bir başkasına gereksinim duyması, yaşlılığı sıkıntılı bir döneme dönüştürüyor.
Bu da, kişinin sosyoekonomik durumunu daha önemli kılıyor. Taylan Türkölmez, “Finansal riskler tarafında ise sağlık harcamalarının arttığı, çalışma olanaklarının ve gelirlerin azaldığı bir ortamda tasarruf bilincinin artırılması ve iyi bir emeklilik kurgusunun gerekliliği ortaya çıkıyor.
Allianz Emeklilik Dünyası ile müşterilerimizin emekli olduktan sonra da yaşam standartlarını korumalarını sağlamayı amaçlıyoruz” diyor.
Programdan BES emeklilik hakkını elde etmeye en fazla 60 ayı kalanlar ile emeklilik hakkını kazanarak birikimlerine devam edenler veya emeklilik gelir planına geçiş yapan müşterilerimiz faydalanabiliyor.
“1.256 DOLAR DİRENCİNİN KIRILMASI BEKLENMELİ”
CANER ÖZHAN
İŞ PORTFÖY ALTERNATİF YATIRIM ÜRÜNLERİ PORTFÖY YÖNETİMİ-KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ
“Kasımın son haftasında altın konusuna damgasını vuran ve yıl sonuna kadar ana belirleyici olacak dinamik ABD Merkez Bankası (FED) başkanı J. Powell’ın orta vadede FED para politikasına dair görüşlerini açıklaması oldu. Artık enflasyon ve büyüme başta olmak üzere ekonomik gelişmelere bakılarak para politikasının oluşturulacağı vurgusu, uzun vadeli ABD tahvili faizlerinde düşüşe neden oldu.
Dolar son 1,5 haftada değer kaybetti. Küresel büyümeye dönük endişelerle riskli varlıklardan kaçış eğilimi de oluştu ve altın fiyatları 1.240 doları geçti. Geçen hafta Arjantin’deki G20 zirvesinden gelen haberler ile Amerika- Çin ticaret savaşında kısa vadede çözüme yaklaşıldığı algısıyla 1.220 dolara gerileyen altın, Amerika-Çin arasındaki meselenin kolayca çözülmekten uzak olduğunun netlik kazanmasıyla yükselişe geçti.
FED rüzgarını arkasına alan ve bu yılın ikinci yarısındaki en kuvvetli rallilerinden birisi içinde bulunan ons altın fiyatı, 200 günlük hareketli ortalaması olan 1.256 dolara kadar yükselebilir ancak daha üstü için bu direncin net şekilde kırılması beklenmeli. Aşağı yönde ise 50 günlük hareketli ortalama olan 1.220 dolar seviyesi destek oluşturuyor.”
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