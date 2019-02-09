Tarım sektörü BES’i benimseyecek mi?
Geçen hafta Bereket Sigorta ve Emeklilik yeni bir iş birliğine imza attı. Tarım Kredi Kooperatifleri ile Bereket Sigorta ve Emeklilik arasında yapılacak iş birliği sayesinde, belirlenmiş sigorta ürünlerinden faydalanan çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri’ne ortak olmak için ödemeleri gereken ortaklık payları, Bereket Sigorta tarafından karşılanacak.
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Böylece ortaklığa giriş sermayesini ödemeyerek sermaye yükümlülüğünden kurtulan çiftçiler, başta sigorta ürünleri olmak üzere tüm faaliyet dallarında ortaklara özel indirimlerden faydalanabilecek.
Bu iş birliğinin duyurulduğu toplantıda Bereket Sigorta ve Emeklilik Genel Müdürü Mahmut Güngör ile Bireysel Emeklilik Sektörü’ne (BES) ilişkin değerlendirmelerini konuştuk. Mahmut Güngör’ün değerlendirmeleri ana başlıklar halinde özetliyoruz:
- Bireysel Emeklilik Sistemi, Türkiye’de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Farkındalık oluşuyor. Buna yasa koyucu da destek sağlıyor. Emeklilik şirketleri de katkıda bulunuyor. Tasarruf bilincimiz ülke olarak zayıf. Ülke olarak başka iç dinamiklerimiz güçlü. ‘Yaşlanınca oğlum bana bakar, başım zora girdiğinde komşum bana
destek verir bu nedenle oğluma ya da kızıma yatırım yapayım’ gibi düşünceler var. Ancak toplum modernleştikçe BES gibi uzun yıllara dayanan tasarruf sistemlerine dönüş oluyor. Her geçen gün toplum modernleşiyor ve değişiyor. İç dinamikleri, bir anlamda eviriliyor. Bu nedenle de BES konusu daha fazla anlaşılmaya başlanıyor. Sistemin güçlenmesi için devlet ve otorite daha fazla destek verdi. Otomatik Katılım Sistemi (OKS) uygulamasını getirdi. Bu katkısının güçlenerek devam edeceğini düşünüyorum.
- Yeni ekonomik programda hükümet, BES ve OKS ile ilgili çok önemli öngörülerde bulundu. Bu yıl OKS’nin ve BES’in daha iyi anlatılabilmesi için devletin bu işe daha fazla ağırlık vereceğini düşünüyorum. Bireysel emeklilik şirketlerinin bu sistemin güçlenmesi için daha fazla ağını genişletmesini bekliyorum. Toplumun da BES’e daha yakın duracağını düşünüyorum. OKS, kurumlarca daha fazla benimseniyor. Bunların etkisini göreceğiz.
- 18 yaş altı BES gibi yeni uygulamaları, Türkiye Sigorta Birliği olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gerekli işlemlerin yapılması için önerilerimizi ilettik. İşveren payı olabilir mi onu da ilettik. Tabii bunu yaparken işverene de çok fazla yük vermemek lazım. Hem katılımcılar hem emeklilik şirketleri hem de devlet tarafı için çok yük olmadan, ağırlığı paylaşmacı bir sistemin olacağını düşünüyorum.
- Bizim odaklandığımız tarım sektörüne de burada dikkat çekmek istiyorum. Sosyal güvenlik sisteminden en az yararlanan kesim tarım sektörü. Tarım Kredi gibi tarımsal kesimin şirketi olarak tarım kesimi anlamında misyon da yüklenmiş durumdayız. Biz bu kesime tasarruf bilincinin artırılması, mümkün mertebe sosyal güvenlik sisteminden yararlanmayan tarım sektörü çalışanları için tamamlayıcı unsur olarak yararlanmaları adına Hasat BES adlı ürün çıkardık.
- Hasat BES, hasattan hasata ödemeyi içeriyor. Tarım kesiminin aylık sabit gelirleri bulunmuyor. Hasattan hasata gelir sahibioluyorlar. Biz de buna bağlı olarak çiftçinin gelir sahibi olduğu bu dönemi benimsedik. Bu sistemi geliştirdik. Hasattan hasata ödeme ile çiftçi, sosyal güvenlik sisteminden yararlanabilecek.
- Ürün çıkalı birkaç hafta oldu. Kooperatif kanalından özellikle talep geliyor. 800 tane acentemiz aracılığıyla da Hasat BES ürünümüzü sunacağız. Hasat BES, sadece klasik çiftçi parayı yatırsın sonra belli koşulları sağladığında bu sistemden emekli olabilsin diye değil. Teşvik etmek amacıyla başka mekanizmalar da ekledik. Traktör bakım, mini check-up gibi ek faydalar koyduk. Bu ürünle farkındalık oluşturacağımızı ve çiftçinin BES’e olan ilgisinin artacağını düşünüyoruz.
“ALTIN, ÇEŞİTLENDİRMEDE ALTERNATİF OLABİLİR”
ÖZGÜR SUNGU
İŞ PORFÖY ÇOKLU VARLIK PORFÖY YÖNETİMİ MÜDÜR YARDIMCISI
“Altın fiyatlarında doların değerine etki edecek dinamikler başrol oynuyor. Bunlar arasında FED’in para politikasının, ABD hükümetinin uluslararası ticarete dönük oluşturacağı siyasetin ve ABD hazinesinin maliye politikalarının etkili olacağını düşünüyoruz.
2018’de piyasa beklentilerinin aksine ABD’de yatay-dalgalı seyreden çekirdek enflasyona rağmen hızla genişleyen bütçe açıklarıyla FED’in dört kez faiz artışına gitmesi reel faizleri yükseltmişti. Bu yıl FED’in ocak ayı toplantısından sonraki açıklamalar, faiz artışlarına belirli süre ara verileceği ve bilanço küçültme sürecinde temkinli olunacağı sinyalini verdi.
FED’in faiz ve bilanço küçültme politikalarında öngörüldüğü gibi güvercin duruş sergilemesi altında yükselişi destekleyecek temel bir faktör. Ancak finansal piyasalar aşırı güvercin bir para politikası duruşunu fiyatlıyor.
2018 son çeyrekten itibaren güvenli liman özelliğiyle hızlı yükselen altın fiyatları, son bir ayda büyük ölçüde bu yıla dair FED’in faiz artırım olasılığının rafa kalktığı ve bilanço küçültmesinin yavaşlayacağı beklentisiyle yükselişini sürdürdü.
Yakın dönemde altın fiyatlarındaki yükseliş sonrası hareketin devamı ölçülü olabilir. Altının seküler ralliden ziyade, para politikalarına yönelik belirsizliklerin arttığı bu dönemde çeşitlendirme
amacı taşıyan yatırımcılar için iyi bir alternatif olacağını söyleyebiliriz. “
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