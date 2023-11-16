1000 Yatırımları Holding (BINHO) halka arz sonuçları açıklandı: Kaç yatırımcı katıldı?

1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzında detaylar belli oldu. Halka arza toplam 3 milyon 48 bin 929 yatırımcı katıldı. Halka arz büyüklüğü 1.187.500.000 TL olarak gerçekleşti. İşte detaylar

BINHO HALKA ARZ SONUÇLARI

A1 Capital'den KAP'a yapılan bildirime göre halka arz sonuçları şöyle:

1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (Şirket) paylarının halka arzı 14–15 Kasım 2023 tarihleri arasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleştirilmiştir.

Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 40.000.000 TL’den 47.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 7.000.000 TL nominal değerli pay ile mevcut pay sahiplerinden Üsame Erdoğan’ın sahip olduğu 552.500 TL nominal değerli pay, Mustafa Saim Birpınar’ın sahip olduğu 552.500 TL nominal değerli pay, Kadir Can Abdik’in sahip olduğu 552.500 TL nominal değerli pay, EC Yatırımlar Holding A.Ş.’nin sahip olduğu 375.000 TL nominal değerli pay, Hüseyin Ardan Küçük’ün sahip olduğu 233.750 TL nominal değerli pay ve Haris Pojata’nın sahip olduğu 233.750 TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 9.500.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilmiştir.

HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ

1000 Yatırımlar Holding A.Ş. paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payın halka arz fiyatı 125,00 TL olarak belirlenmiş olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 1.187.500.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmamıştır. Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre talep sonucunda halka arz büyüklüğünün toplamda 1,92 katına denk gelen 2.279.546.250 TL karşılığı 18.236.370 TL nominal değerli dağıtıma dahil edilen talep gelmiştir. Halka arza toplamda 3.048.929 yatırımcı katılmıştır.