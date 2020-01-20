1.550 doların üzerinde tutunuyor
Altın halen 1.550 dolar bandının üzerinde kalmaya devam ediyor. ABD-Çin ticaret anlaşmasının arkasındaki küresel büyüme beklentilerinin iyileştirilmesi risk iştahını destekledi.
ABD endeksleri yine yeni rekor seviyelere ulaştı ve güvenli varlık talebi geri çekildi.
Son zamanlarda Çin-ABD ticaret anlaşmasını çevreleyen iyi piyasa hissiyatı ile birleştiğinde, aslında hafta içinde beklenenden iyi gelen ABD perakende satışlarının doların değer kazanımına yardımcı olması da altın açısından olumsuz oldu.
Ancak değerli metaller, hisse senedi piyasalarındaki ve genel olarak risk iştahına rağmen güçlü bir duruş sergilemeye devam ediyor. 10 günlük SMA 1.556 dolar olarak izleniyor.
1.547 dolar halen destek konumlu ve altın bu bandın üzerinde tutunuyor. Düşüş yönünde, desteğin altında 1.528 dolar, yukarıda ise 1.560 dolar ve onun üzerinde 1.572 dolar seviyeleri izlenmeye devam ediliyor.
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