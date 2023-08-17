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  • SPK'den Kuzu Grup'un halka arzı ve 3 şirketin bedelsiz sermaye artırımına onay

SPK'den Kuzu Grup'un halka arzı ve 3 şirketin bedelsiz sermaye artırımına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kuzu Grup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzını onayladı. SPK ayrıca Naturelgaz Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, Aselsan'ın ve Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi AŞ'nin bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.

17 Ağustos 2023 | 09:56
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SPK'den Kuzu Grup'un halka arzı ve 3 şirketin bedelsiz sermaye artırımına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kuzu Grup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzını onayladı.SPK haftalık bültenine göre, kurul, Kuzu Grup'un 20,76 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.

NATURELGAZ, ASELSAN, EGEPLAST

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 115 milyon liralık, Aselsan'ın 2 milyar 280 milyon liralık, Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 162,8 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.

Inveo Yatırım Holding'in 500 milyon liralık, Creditwest Faktoring'in 190 milyon liralık, Çağdaş Faktoring'in 649,2 milyon liralık, Deniz Faktoring'in 800 milyon liralık, Atılım Faktoring'in 49 milyon liralık, Sümer Faktoring'in 200 milyon liralık, Alternatifbank'ın 3,5 milyar liralık, Aktif Yatırım'ın 6 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Katılım Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesi onaylandı.

Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ, SPK'nin "Makine ve Ekipmanları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar" listesine alındı.

- İdari para cezaları ve suç duyuruları

SPK, Naturelgaz Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda şirkete, "mevcut yönetim kurulu üye sayısına göre bağımsız yönetim kurulu üye sayısının ilgili tebliğde belirlenen sayının altında olması" nedeniyle 155 bin 567 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda bir isme 155 bin 567 liralık; Konya Çimento Sanayii AŞ (KONYA) pay piyasasında 21 Eylül-17 Kasım 2022 döneminde ve Inveo Yatırım Holding AŞ (INVEO) pay piyasasında 5-8 Eylül 2022'de gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak başka bir isme 2 milyon 251 bin liralık idari para cezası uygulandı.

Kurul, yapılan incelemeler sonucunda "utrfx" uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcıları ile 5 isim hakkında suç duyurusu yapılmasını kararlaştırdı.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 31 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.


 

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