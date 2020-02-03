1,09 ana destek
Paritede bastırılmış fiyat hareketi, kısa vadeli düşüş baskısının hala bitmekten uzak olabileceğini gösteriyor.
1,0980 bölgesi yakınlarındaki kuvvetli destekte bu düşüşlerin mola verebileceği tahmini yapılıyor.
Bu desteğin altında parite düşüşünü hızlandırabilir ve 1,09 ana desteğini hedefleyebilir.
Uzmanlar; paritede herhangi bir iyileşmenin 1,0879-1,1239 hareketinin yüzde 50’lik Fibonacci seviyesinden ve 100 günlük hareketli ortalamadan oluşan 1,1080 bölgesi yakınında sert dirençle karşılaşmasını muhtemel görüyor.
Bunun üzerinde 1,11 civarında ana direnç seviyesinin bulunduğu kaydediliyor.
Paritenin yukarı tetiklenmeden önce bu direnci aşması gerekliliği olduğunu görüşü ağırlık kazanıyor.
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